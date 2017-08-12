На випадок ядерної атаки з КНДР на острові у США роздають спеціальні брошури

Адміністрація острова Гуам, що у США, опублікувала інструкцію для підготовки місцевих жителів у випадку потенційної ядерної атаки зі сторони Північної Кореї. На двох сторінках брошури описано, як діяти в разі удару.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Не дивіться на спалах або кулясту блискавку – вони можуть засліпити Вас. Сховайтеся за чим-небудь, що може захистити", – мовиться у тексті посібника.

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Окрім того, в інструкції радять зняти одяг для того, щоб не дати поширитися радіоактивним речовинам, мити голову шампунем без використання кондиціонера та інше.

У свою чергу Пентагон підготував спеціальний план, який передбачає нанесення превентивного удару по стартових майданчиках ракет на території КНДР.