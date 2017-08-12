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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На випадок ядерної атаки з КНДР на острові у США роздають спеціальні брошури

08:37, сьогодні 298 Читать новость на русском
США готують своїх громадян до ядерної війни з КНДР
США готують своїх громадян до ядерної війни з КНДР / Фото з вільних мереж

Адміністрація острова Гуам, що у США, опублікувала інструкцію для підготовки місцевих жителів у випадку потенційної ядерної атаки зі сторони Північної Кореї. На двох сторінках брошури описано, як діяти в разі удару.

Про це повідомляє The Washington Post.

"Не дивіться на спалах або кулясту блискавку – вони можуть засліпити Вас. Сховайтеся за чим-небудь, що може захистити", – мовиться у тексті посібника.

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Окрім того, в інструкції радять зняти одяг для того, щоб не дати поширитися радіоактивним речовинам, мити голову шампунем без використання кондиціонера та інше.

У свою чергу Пентагон підготував спеціальний план, який передбачає нанесення превентивного удару по стартових майданчиках ракет на території КНДР.

Теги: США КНДР Ядерна безпека
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