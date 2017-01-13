На вітчизняну будівельну галузь чекає енергетична революція

Тепер клепати новобудови з неякісних матеріалів чи утеплювати їх дешевим пінопластом не вийде. Європейські норми не дадуть.

Український житловий сектор сьогодні найбільший пожирач енергоресурсів. Кількості втрат достеменно не знає жодне відомство. Бо й досі в комуналках не провели енергоаудиту приміщень. Тому фахівці оперують лише приблизними цифрами. Але й вони вражають.

Із 11 мільярдів кубометрів газу, які йдуть на опалення і за які споживачі справно платять, щонайменше третина – це втрати. А це сотні мільйонів доларів на вітер. І щоб зменшити ці втрати, Мінрегіонбуд запроваджує нові норми енергоефективності новобудов.

Енергоефективність дасть економію газу як мінімум на 1 мільярд гривень. Однак за нові технічні вимоги до споруд заплатить споживач. Квадратні метри подорожчають приблизно на 2%. Але є і плюси.

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Запроваджувати європейські норми енергоефективності в комуналці намагаються постійно. Проте системного підходу немає, констатували експерти енергоринку. Бо закони вимог часу не враховують чи виконуються абияк. А ті, що давно назріли – пліснявіють у парламенті роками й втрачають актуальність.

Платіжки за комуналку вже й сліпому довели – зберігати ресурси доведеться. Бо в трубу вилітає не лише тепло, а й гроші із власних гаманців. Тим, хто захоче капітально утеплитися вже до наступної зими, уряд з квітня запропонує програми з відшкодування майже половини вартості термоізоляції будинків.

Таким чином, за 4 роки можна повністю відмовитись від російського газу і зекономити власний бюджет. Звісно, якщо по кишені купити заповітні квадратні метри.