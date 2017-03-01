На військовій базі у Сербії пролунав вибух: є загиблий та поранені

Як мінімум одна людина загинула та ще 25 отримали поранення внаслідок вибуху на військовій ремонтній базі.

Як повідомляє Reuters, інцидент трапився у місті Крагуєвац. Вибух стався в результаті пожежі на ділянці виведення боєприпасів з експлуатації.

За даними РТС, загинув підполковник Армії Сербії і отримали поранення 25 співробітників МВС і армії.

Зазначається, що ще троє осіб вважаються зниклими. Їх шукають, в тому числі, за допомогою дронів.

Під час евакуації близько 70 робітників після вибуху переховувалися в лісі.

Міністр оборони сказав, що існує небезпека нових вибухів.

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