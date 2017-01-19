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На Водохреща ледь не сталася трагедія у Черкасах

19:55, сьогодні 238 Читать новость на русском
Літній жінці стало зле у Черкасах
Літній жінці стало зле у Черкасах / ДСНС

19 січня у Черкасах під час пірнання в ополонку на Водохреща 80-річній жінці стало погано та вона втратила свідомість.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій на сторінці відомства у Facebook.

У підсумку поклали її на спеціальні ноші та віднесли до намету.

Там жінку терміново оглянули медичні працівники, а згодом її було госпіталізовано до лікарні.

Крім того, сталася надзвичайна ситуація і у Дніпрі.

Зазначається, що на Воронцовському пляжі міста 36-річний чоловік раптово відчув біль у нозі.

Відтак, працівники ДСНС і волонтери надали йому допомогу та на ношах доправили до карети швидкої медичної допомоги.

Дніпро, водохреща

Зауважимо, що інших надзвичайних подій на водоймах України ДСНС не зафіксувала.

"19 січня в місцях купання громадян рятувальники розгорнули 928 рятувальних постів. Безпеку на водоймах гарантували 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС", – додали у службі.

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До слова, без летальних випадків на Водохреща все ж не обійшлося – біля Львова після пірнання в ополонку помер 52-річний чоловік.

Теги: Україна релігія Новорічні свята Черкаси Новини Дніпра ДСНС
Джерело: 24 Канал
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