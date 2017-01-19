На Водохреща ледь не сталася трагедія у Черкасах

19 січня у Черкасах під час пірнання в ополонку на Водохреща 80-річній жінці стало погано та вона втратила свідомість.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій на сторінці відомства у Facebook. У підсумку поклали її на спеціальні ноші та віднесли до намету. Там жінку терміново оглянули медичні працівники, а згодом її було госпіталізовано до лікарні. Крім того, сталася надзвичайна ситуація і у Дніпрі. Зазначається, що на Воронцовському пляжі міста 36-річний чоловік раптово відчув біль у нозі. Відтак, працівники ДСНС і волонтери надали йому допомогу та на ношах доправили до карети швидкої медичної допомоги. Зауважимо, що інших надзвичайних подій на водоймах України ДСНС не зафіксувала. "19 січня в місцях купання громадян рятувальники розгорнули 928 рятувальних постів. Безпеку на водоймах гарантували 2838 рятувальників та 541 одиниця техніки від ДСНС", – додали у службі. Читайте також: Як українці пірнали в ополонки: яскраві фото та відео До слова, без летальних випадків на Водохреща все ж не обійшлося – біля Львова після пірнання в ополонку помер 52-річний чоловік.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter