На Водохреща в Україні буде морозяно

У четвер, 19 січня, в Україні без істотних опадів, тільки в Криму очікується невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. У західних областях вночі та вранці місцями туман, на дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-8 м/с; в південній частині північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/сек. Температура в південній частині вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 10-15° морозу, в західних областях – до -18°, вдень 3-8° морозу, в Карпатах вночі -15-20°, вдень 10-15° морозу,

– мовиться в повідомленні. Читайте також: Київ накрило радіаційним туманом, – синоптики

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