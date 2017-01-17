На Водохреще в Україні буде морозяно та з вітрами

У найближчі дні в Україні збережеться холодна морозяна погода, подекуди падатиме сніг.

Про це повідомляє Інтерфакс.

18 січня на температура вночі становитиме 7 – 13 градусів морозу, місцями до мінус 16. Вдень - від мінус одного до шести морозу.

Вночі та вранці у всій Україні, крім південної частини, місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-східний, 3 – 10 м/с, в південній частині пориви 15 – 20 м/с.

У четвер, 19 січня, в Україні без істотних опадів, лише в Криму та Приазов'ї пройде невеликий сніг. Також буде вітряно.

Температура вночі – 9 – 14 градусів морозу, в західних, центральних і східних областях місцями 15 – 18 градусів морозу, вдень 3 – 8 морозу.

Читайте також: Містичний туман оповив Київ: у мережі діляться фотографіями