На Волинь привезли тіло бійця, загиблого під Авдіївкою

На Волинь привезли тіло загиблого під Авдіївкою бійця Максима Гринчишина – командира зенітно-ракетного взводу 72-ї бригади.

Максима мобілізували у серпні 2014 року. Коли прийшла повістка – пішов не роздумуючи. Так само без вагань вирішив підписати контракт і залишитися воювати. Ще у неділю вранці він спілкувався з друзями і обіцяв за тиждень приїхати, а ввечері рідні дізналися про його смерть.

Саме в цей час, коли він загинув, були наші хлопці на позиціях. Загинув він від кулі снайпера, точніше від двох куль. Наскільки нам відомо, він пішов поправляти камеру й був застрілений ворожим снайпером,

– розповів капелан Мар'ян Михайлишин.

Побратим Максима Сергій Ліщук пригадує, як вони разом визволяли Волноваху, Білокам’янку та Старогнатівку. Чоловік досі не вірить, що втратив друга.

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