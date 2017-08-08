На Волині на величезному хабарі затримали поліцейських: фото

Старшого слідчого та колишнього експерта-криміналіста Головного управління Нацполіції Волинської області викрили на хабарі у 130 тисяч гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисники налагодили схему вимагання грошей від осіб, щодо яких проводили досудове розслідування. Зокрема, за видачу фіктивних висновків експерта з подальшим закриттям кримінального провадження щодо незаконного грального бізнесу вони вимагали в середньому від п’яти до восьми тисяч доларів США.

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Правоохоронці затримали здирників під час одержання чергової неправомірної вигоди у розмірі 130 тисяч гривень.

Щодо них відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.