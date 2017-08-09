На Волині обвалилася стіна коледжу: опубліковані промовисті фото

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У вівторок, 8 серпня, в місті Любешів на Волині обвалилася стіна будівлі місцевого коледжу Луцького національного технічного університету. На місце відразу виїхала слідчо-оперативна група, керівництво місцевого відділення поліції.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.
З’ясувалося, що частково обвалилася несуча стіна будівлі під час виконання ремонтних робіт у приміщені навчального корпусу коледжу.
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Сума завданих матеріальних збитків встановлюється. Ніхто з людей не постраждав.
Охорону місця події забезпечують 6 працівників поліції.
"За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт чи до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування триває", – повідомив начальник Любешівського відділення поліції Олег Матчук.