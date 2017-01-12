На Волині викрили групу, яка переправляла нелегалів до Польщі

На Волині викрили злочинну групу, яка незаконно переправляла іноземців з України до Польщі.

Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції у Волинській області. Нелегальний бізнес організував 25-річний волинянин та громадянин Гвінеї. Їхні послуги коштували півтори тисячі доларів. За чотири місяці до Польщі встигли переправити 12 нелегалів. Всіх осіб, які незаконно перетнули кордон, повернуть назад відповідно до взаємних зобов’язань держав. Читайте також: Поліцейські прострелили колеса іномарці з п’яними молодиками

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter