  • укр
  • рус
15:49
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 14:00: Снігопади не вщухають у 3 областях. Цивільні під обстрілом
Випуск новин
15:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Кримінал
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

На Волині викрили групу, яка переправляла нелегалів до Польщі

14:42, сьогодні 338 Читать новость на русском
Злочинна група
Злочинна група / vl.npu.gov.ua

На Волині викрили злочинну групу, яка незаконно переправляла іноземців з України до Польщі.

Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції у Волинській області.

Нелегальний бізнес організував 25-річний волинянин та громадянин Гвінеї. Їхні послуги коштували півтори тисячі доларів. За чотири місяці до Польщі встигли переправити 12 нелегалів.

Всіх осіб, які незаконно перетнули кордон, повернуть назад відповідно до взаємних зобов’язань держав.

Читайте також: Поліцейські прострелили колеса іномарці з п’яними молодиками

Теги: Україна Кримінал Луцьк Україна — Польща
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 15:01 "Обменный курс" курс от Савченко – это предательство "неподтвержденных" пленных
Max Kolezznikov 476
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
сьогодні, 14:20 Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
Оксана Тропотяга
На кого працює Надія Савченко?
сьогодні, 12:01 На кого працює Надія Савченко?
Наталя Ромашова 1848
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1 4399
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 3518
Журналісти знайшли пікантні фото молодої заступниці Авакова
11 листопада 2016 , 19:23 5
З’явилось моторошне відео з місця загибелі "Мотороли" (18+)
17 жовтня 2016 , 14:50 70
Гонтарева подає у відставку, – джерело "24"
 28 листопада 2016 , 18:29 232
Російського співака в Одесі побили пляшкою горілки
 28 вересня 2016 , 03:24 105
Шокуючі факти: ґвалтівники розповіли, за якими ознаками обирають жертв
 17 жовтня 2016 , 05:37
Геращенко назвав ім’я чоловіка, який застрелив поліцейського в Дніпрі
 25 вересня 2016 , 12:29 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук