На Волині за поліцейськими влаштували погоню: опублікували фото

У Волинській області спільно затримали інспекторів з нагляду за дорожнім рухом під час одержання хабара.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.
Правоохоронці заявили, що працюючи за старою звичкою, поліцейські збирали "штрафні санкції" з порушників правил дорожнього руху.
Зокрема у Нацполіції заявили, що інспектори запропонували нетверезому водію обійтися без складання протоколу, сплатити 9 тисяч гривень штрафу на місці і їхати далі.
В інспекторів також вилучили 140 доларів США, 150 євро, 4,2 тисячі гривень, а також талони на 690 літрів палива.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
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