На вулиці Львова виїде 55 нових сучасних автобусів

На вулиці Львова виїде більше півсотні сучасних і просторих автобусів. Одне з міських АТП отримало 55 новеньких "Електронів".

Автобуси обладнані розумною цифровою панеллю управління та трьома дверима для входу-виходу. Окрім цього, в обслуговуванні ці машини дешевші за старі автобуси, до яких уже не завжди можна знайти запчастини.

Втім, підприємство терміново шукає водіїв, які б керували новими "Електронами". АТП бракує близько тридцяти шоферів. Причина – невелика зарплата. Але на підприємстві сподіваються, що сучасні автобуси приваблять нових працівників.

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