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На вулиці Львова виїде 55 нових сучасних автобусів

17:49, сьогодні 505 Читать новость на русском
55 новеньких
55 новеньких "Електронів" / 032.ua

На вулиці Львова виїде більше півсотні сучасних і просторих автобусів. Одне з міських АТП отримало 55 новеньких "Електронів".

Автобуси обладнані розумною цифровою панеллю управління та трьома дверима для входу-виходу. Окрім цього, в обслуговуванні ці машини дешевші за старі автобуси, до яких уже не завжди можна знайти запчастини.

Втім, підприємство терміново шукає водіїв, які б керували новими "Електронами". АТП бракує близько тридцяти шоферів. Причина – невелика зарплата. Але на підприємстві сподіваються, що сучасні автобуси приваблять нових працівників.

Читайте також: На Львівщині відновили роботу шахти "Степова", де три місяці тому стався трагічний вибух

Теги: Україна Львів Транспорт
Джерело: 24 Канал
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