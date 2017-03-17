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На яких каналах найбільше української мови: рейтинг

04:12, сьогодні 366 Читать новость на русском
Українська мова на телебаченні
Українська мова на телебаченні / uamodna

У Нацраді з телебачення і радіомовлення розповіли на яких телеканалах найбільше і найменше звучить українська мова.

За словами голови відомства Юрія Артеменко, найбільша частка використання української мови зафіксована в ефірі телеканалу "Еспресо", а найменша – на телеканалах "Україна" й "Інтер", пише Укрінформ.

Загалом рейтинг виглядає таким чином:

"Еспресо" – 100%;
"5 канал" – 99%;
"Перший національний та "Культура" – 97%;
"24 Канал" – 96%;
"Ера" – 91%.

Серед телеканалів, у ефірі яких частка ефіру українською становить не менше 75%, також – ZiK (87%), ICTV (82%), "2+2" і "Тоніс" (78%), "ТЕТ" (77%) і"1+1" (75%).

Читайте також: Після трьох років війни приймати квоти на українську мову трохи принизливо, – Забужко

На телеканалах "Україна" та "Інтер" обсяг трансляції українською мовою не перевищує 26%.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про квоти на українську мову в телеефірі. Документ встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі не менше 75%.

Теги: Україна Медіа ЗМІ мовне питання Політика
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