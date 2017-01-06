На яких трасах обмежили рух автотранспорту через негоду: список

Через складні погодні умови в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровський та Херсонській областях введені обмеження для руху транспорту.

Про це повідомляється на сайті управління безпеки дорожнього руху.

Одеська область:

– обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

– а/д М-15 Одеса – Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – для всіх видів транспорту.

Миколаївська область:

– обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Херсонська область:

– обмежено рух вантажівок на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до Херсону).

Дніпропетровська область:

Для всіх видів транспорту

Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг – Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;

Р-74 Пятихатки – Кривий Ріг – Широке) від Кривого Рогу до Широкого.

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