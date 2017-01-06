На яких трасах обмежили рух автотранспорту через негоду: список

Через складні погодні умови в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровський та Херсонській областях введені обмеження для руху транспорту.
Про це повідомляється на сайті управління безпеки дорожнього руху.
– обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
– а/д М-15 Одеса – Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – для всіх видів транспорту.
– обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
– обмежено рух вантажівок на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до Херсону).
Для всіх видів транспорту
Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);
Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг – Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;
Р-74 Пятихатки – Кривий Ріг – Широке) від Кривого Рогу до Широкого.
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