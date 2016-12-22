  • укр
  • рус
17:24
22 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний Діснейленд Петербурга. Сосиска для Мілонова
Вєсті Кремля
20:44, 21 грудня
Вєсті.UA. Що спільного в Азарова та Сталіна. Депутати-прогульники
Вєсті.UA
19:23, 21 грудня
Хто допустив скандальне будівництво ТРЦ на станції метро
ЦРУ
21:56, 20 грудня
Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців
Випуск новин
17:04, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, сьогодні
Телеканал новин 24 На ярмарку у Берліні могли загинути двоє українців, – Клімкін
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На ярмарку у Берліні могли загинути двоє українців, – Клімкін

10:58, сьогодні 714 Читать новость на русском
Берлін
Берлін / Getty Images

Серед загиблих на різдвяному ярмарку у Берліні може бути двоє українців.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін .

Він додав, що посольство України в Німеччині чекає на результати ДНК-експертиз.

Підозрюють, що серед загиблих двоє українців – чоловік та жінка.

Нагадаємо, раніше Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що у Берліні, ймовірно, загинув один українець. Внаслідок наїзду вантажівки 12 осіб загинули, ще близько 50 людей отримали поранення. Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.

Теги: Україна Теракт у Берліні Павло Клімкін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
сьогодні, 17:03 СБУ оголошує набір до легендарного спецпідрозділу
Народний проект 617
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
сьогодні, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
сьогодні, 12:04 Піар на заручниках: кому вигідна участь Савченко у переговорах щодо звільнення полонених
Дмитро Снєгирьов 1336
Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
сьогодні, 09:00 Перемоги 2016 року: система закупівель ProZorro – одна з небагатьох вдалих реформ
Анастасія Ковач-Петрушенко 2 367
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Швидка потрапила в аварію у Києві: є постраждалі
 15 грудня , 15:06
Порошенко призначив нового командувача Військово-морськими Силами
 3 липня , 12:37 1
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук