На ярмарку у Берліні могли загинути двоє українців, – Клімкін

Серед загиблих на різдвяному ярмарку у Берліні може бути двоє українців.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін .

Він додав, що посольство України в Німеччині чекає на результати ДНК-експертиз.

Підозрюють, що серед загиблих двоє українців – чоловік та жінка.

Нагадаємо, раніше Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що у Берліні, ймовірно, загинув один українець. Внаслідок наїзду вантажівки 12 осіб загинули, ще близько 50 людей отримали поранення. Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.