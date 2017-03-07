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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

На Євробаченні-2017 з'явився новий креативний директор

12:55, сьогодні 324 Читать новость на русском
Сергій Проскурня
Сергій Проскурня / Фото з відкритих джерел

У зв'язку з останнім конфліктом в організаторському складі Євробачення-2017 в Україні, креативного директора все ж обрано.

Креативним директором пісенного конкурсу став Сергій Проскурня.

Про це повідомили на UA: Перший.

Сергій Проскурня є відомим українським театральним режисером, продюсером та лауреатом премії Національної спілки театральних діячів України "Експеримент".

Над організацією конкурсу Сергій долучився ще влітку минулого року під час вибору місця проведення Євробачення серед міст-заявників.

Ще вісім місяців тому я розумів, що доведеться активно стати до роботи. Ми повинні взяти по максимуму від проведення такого міжнародного форуму. Я дуже радий долучитися до цієї масштабної події,
– розповів Сергій Проскурня.

Зараз креативний директор займатиметься творчою концепцію та художнім представленням таких подій як Червона доріжка та Церемонія відкриття (The Red Carpet Eventand Opening Ceremony), Євромістечко (Eurovillage), Євроклуб (Euroclub), вечірка закриття (Afterparty).

Також він координуватиме заходи Євробачення на Софіївській, Поштовій, Контрактовій, Троїцькій площах, на території меморіалу Київська фортеця та на локаціях навколо МВЦ.

Нагадаємо, що 13 лютого креативна команда Євробачення-2017 пішла у відставку через зрив тендерів та відсутність прозорості. Проте вже 17 лютого керівництво Євробачення в Україні заявило, що за 72 години заміну креативної команди знайдено.

Читайте також: У Путіна висловили занепокоєння щодо безпеки на Євробаченні-2017

24 Канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення-2017 Скандал
Джерело: 24 канал
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