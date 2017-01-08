На Заході України перебої у роботі громадського транспорту

Через сильні морози на території усієї Західної України виникли проблеми з громадським транспортом.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Серйозні перебої у русі громадського транспорту відчули не лише мешканці Львова, а й Івано-Франківська, Тернополя, Ужгорода та інших міст.

В Івано-Франківську з населенням 223 тис. мешканців станом на 16:30 8 січня курсували 42 автобуси. Всього у місті діє 31 маршрут. Однак, за даними GPS, на 15 маршрутах не було жодного автобусу, на трьох маршрутах курсувало лише по одній машині, на п’яти маршрутах – лише два автобуси.

У 215-тисячному Тернополі на 36 міських маршрутів станом на 17:00 8 січня виїхали лише 34 автобуси. На 19 маршрутів не виїхав жоден автобус, на сім маршрутів виїхало по одній машині.

У 115-тисячному Ужгороді на 25 міських маршрутів станом на 17:30 виїхали 25 автобусів. На 12 маршрутах не було жодного автобуса, по одному автобусу зафіксовано на семи маршрутах. Варто зауважити, що в Ужгороді сьогодні було тепліше, ніж в інших містах Західної України – вдень температура повітря в Ужгороді становила -7 градусів С.

У 211-тисячному Луцьку на 31 автобусний маршрут виїхали сьогодні лише 64 автобуси. На дев’яти маршрутах не було жодного автобуса. На п’яти міських маршрутах працювало лише по одному автобусу, а на шести – по два. Найбільша кількість автобусів (7) зафіксована на маршруті №2.

Станом на 17:30 8 січня у 246-тисячному Рівному на 29 міських маршрутів виїхало 85 автобусів. На 9 маршрутах не було жодного автобуса, а на трьох курсувало по одній машині. Найбільше автобусів (9) курсувало на маршруті №53. На багатьох маршрутах курсують 7-8 машин, що є найбільшою кількістю серед інших міст регіону. У Рівному впродовж дня температура становила -12 градусів С.

У 730-тисячному Львові теж виникли серйозні перебої у роботі громадського транспорту, які компанії-перевізники пояснили надто низькою для дизельного автотранспорту температурою повітря.