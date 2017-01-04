На Заході країни вирують сильні снігопади, вбивчий грип "косить" українців, – головне за добу

У західних областях України стався транспортний колапс через снігопади та лавини. Протягом тижня від захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло 6 людей.
Стихія фактично паралізувала Закарпаття. Тут закриті для руху вантажівок всі перевали, а також: ділянка міжнародної траси Київ-Чоп, траса від міста Стрий, що на Львівщині і до межі Закарпатської області, дорога Львів-Самбір-Ужгород та інші.
Поліція скеровує водіїв до пунктів відстою великовантажного транспорту.
На Львівщині на горі Погар через перебої з електропостачанням зупинилась канатно-крісельна дорога. 52 туристи просиділи на морозі майже годину, поки їх не познімали рятувальники.
Більшість відрізків двох головних трас в межах Закарпаття нечищені та засніжені.
Якщо спецтехніка і задіяна, то у вкрай малій кількості та виключно на перевалах.
За інформацією ДСНС, також на Закарпатті зійшли дві лавини. Інциденти обійшлись без жертв.
Снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Ш. Луг Тячівського району. Внаслідок цього рух транспорту частково обмежений. Над ліквідацією працюють дорожні служби та рятувальники,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, друга лавина зійшла на дорозі Колочава-Хуст між селами Вільшани та Мерешор. Снігова маса заблокувала чотири автомобілі, у яких перебувало близько 10 людей.
Відомо, що вони змогли самостійно вибратись із заблокованих машин.
Смертельний грип
У Полтаві 50-річний чоловік помер від штаму грипу H3N2 "Гонконг".
Чоловік лікував вдома пневмонію, яка виникла як ускладнення після грипу типу А (H3N2), і запізно звернувся до лікарів. Пішло ускладнення. За три дні помер,
– сказала головний інфекціоніст Полтавщини Лідія Войтенко.
Войтенко також додала, що захворювання відбувалось у блискавичній формі, під час якої легені просто руйнуються. Крім того, фахівець наголосила, що загиблому не робили щеплення від грипу, а заразився він від родичів.
У Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій МОЗ України звітують, що протягом тижня ж від захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло 6 людей.
Три летальні випадки сталися у Львівській області, ще по одній людині померло від грипу в Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.
Загалом, захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпороги у 21 області України та у Києві. Найвищий показник захворюваності зареєстрований у Київській області, найменший – у Луганській.
"За звітний 52 тиждень на грип та ГРВІ захворіла 369 151 людина, з них 57,8% складають діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 866,7 на 100 000 населення, що на 12,0% менше минулого тижня. Тенденція до зростання захворюваності зменшилася, це пов'язано з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах", – йдеться у повідомленні.
Печерський районний суд Києва обрав власнику "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергію Курченку запобіжний захід – тримання під вартою.
Прокуратурою доведено та слідчим суддею підтверджено відповідність клопотання Генеральної прокуратури України вимогам Кримінального процесуального кодексу України, дотримання стороною обвинувачення вимог закону при подачі клопотання, обґрунтуванні його вимог та наведенні доводів щодо необхідності обрання Сергію Курченку саме тримання під вартою,
– зазначили у прокуратурі.
Також у відомстві нагадали, що Курченка підозрюють у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації, яка вчиняла особливо тяжкі злочини, заволоділа чужим майном, а саме коштами державних установ, та в організації фіктивного підприємництва.
За відповідними фактами йому повідомлено про підозру. Крім того, заходи щодо здійснення міжнародного розшуку Курченка та притягнення його до кримінальної відповідальності тривають – у міжнародному розшуку він перебуває від березня 2014 року.
У Росії компанія "Тула продукт" почала випускати цукор, на упаковці якого зображений новообраний президент США Дональд Трамп.
Такий цукор вже продається і в окупованому Росією Криму, зокрема, у Сімферополі.
"Ми вболівали за Дональда Трампа і раді, що він переміг. Ми маємо намір передати пану Трампу кілька пачок цього цукру з надією, що під час його президентства відносини між нашими країнами стануть солодшими", – заявив гендиректор компанії Сергій Силаєв.
Укргідрометцентр попереджає, що 5 січня Закарпатську область засипле дуже сильний сніг.
Також у четвер набуде чинності Закон "Про Вищу раду правосуддя".
Коментарі