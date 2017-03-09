На Закарпатті голова сільради погорів на хабарі: хотів МАФ прямо на роботі

У Тячівському районі Закарпаття викрили голову сільради, який вимагав і отримав хабара за розміщення МАФів безпосередньо на території сільської ради.

Нечистого на руку сільського голову Кричевської сільради затримали, коли він вже встиг отримати хабар у розмірі 600 американських доларів.

Місцевий чиновник вимагав гроші від підприємця за те, що дасть йому дозвіл на розміщення малих архітектурних форм прямо на території сільської ради.

Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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