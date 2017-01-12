На заводі у Києві пролунав вибух: є постраждалі

У Києві сталася пожежа в одному з цехів заводу "Квазар" на вулиці Північно-Сирецька. Двоє співробітників підприємства отримали опіки, вони госпіталізовані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.
За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.
Під час інциденту двоє працівники заводу отримали опіки. Постраждалих передали медикам.
Пожежу вдалося ліквідувати.
Обставини події і причини вибуху встановить слідство.
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