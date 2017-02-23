На заводі в Чехії прогриміла серія вибухів: є багато постраждалих

На чеському підприємстві в місті Полічка сталася серія вибухів, внаслідок трагедії постраждали щонайменше 19 осіб, серед них – троє рятувальників.
Перший вибух стався близько 11 години. Спочатку вибухнула цистерна з вибуховою речовиною, повідомляє чеське видання Novinky.
Після прибуття рятувальників на місце трагедії сталися ще кілька вибухів. Наразі ситуація стабілізувалась, проте будівля продовжує горіти.
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Через вибухи та пожежу був оголошений третій рівень пожежної тривоги. На місце інциденту також прибув вертоліт з бригадою медиків на борту.
Постраждалих доправили до найближчої лікарні, а трьох з надважкими травмами вертольоти транспортують в Прагу, Брно і Оломоуц.