На заводі в Чехії прогриміла серія вибухів: є багато постраждалих

На чеському підприємстві в місті Полічка сталася серія вибухів, внаслідок трагедії постраждали щонайменше 19 осіб, серед них – троє рятувальників.

Перший вибух стався близько 11 години. Спочатку вибухнула цистерна з вибуховою речовиною, повідомляє чеське видання Novinky.

Після прибуття рятувальників на місце трагедії сталися ще кілька вибухів. Наразі ситуація стабілізувалась, проте будівля продовжує горіти.

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Через вибухи та пожежу був оголошений третій рівень пожежної тривоги. На місце інциденту також прибув вертоліт з бригадою медиків на борту.

Desítky zaměstnanců opouštějí po výbuchu areál strojíren v Poličce, k bráně je svážejí hasiči. Byli uvězněni za vybuchujím skladem munice. pic.twitter.com/CWYUJMqDul — ČT Regiony Čechy (@CTRegionyCechy) 23 лютого 2017 р.

Постраждалих доправили до найближчої лікарні, а трьох з надважкими травмами вертольоти транспортують в Прагу, Брно і Оломоуц.