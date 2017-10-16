На Землю 19 жовтня може впасти величезний радянський супутник
12:54, сьогодні 1094 Читать новость на русском
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Відпрацьований радянський супутник "Блискавка-1-44" почав прискорювати своє падіння і вже 19 жовтня він може впасти на Землю.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Експерти передбачають, що 19 жовтня незгорілі в щільних шарах атмосфери уламки супутника можуть досягти поверхні Землі.
Раніше передбачалося, що це може статися спочатку 28 жовтня.
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Супутник "Блискавка-1-44" запустили з космодрому Плесецьк за допомогою ракети-носія "Блискавка" 31 липня 1979 року.
Він працював на високоеліптичній орбіті. Маса супутника – 1500 кілограмів.
Джерело: 24 Канал
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