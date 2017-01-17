На Житомирщині ліквідували радіоактивний могильник часів СРСР

У Житомирській області зі сховища "Вакуленчук" вилучили радіоактивні відходи.

Про це повідомили у прес-службі Державної інспекції ядерного регулювання.

Радіоактивні відходи перевезли на зберігання на Київський міжобласний спецкомбінат.

Виконано роботи по вилученню та фрагментації твердих РАВ у вигляді залізобетонних конструкцій сховища, переведення рідких РАВ, відкачаних зі сховища, в твердий стан шляхом їх цементування, передачі цих РАВ на захоронення в ПЗРВ Буряківка,

– пояснили у Держінспекції.

Також у повідомленні мовиться, що це був пілотний проект організований НАТО.

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