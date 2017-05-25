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На Житомирщині вирішили легалізувати видобуток бурштину

17:22, сьогодні 771 Читать новость на русском
Бурштин
Бурштин / Getty Images

Житомирська обласна рада погодила створення двох комунальних підприємств, які займатимуться видобутком бурштину.

Про це повідомляє УНІАН.

Відповідне рішення прийняли депутати облради на черговій сесії. Зокрема, депутати погодили створення підприємств – "Надра Житомирщини" та "Еко-сервіс".

Підприємство "Надра Житомирщини" буде власністю обласної ради та надаватиме можливість використовувати місцеві природні ресурси, і, зокрема, бурштин та пісок.

Комунальне підприємство "Еко-сервіс", окрім питань видобутку бурштину та утилізації відходів, також буде займатися утилізацією пульпи та твердих відходів від каменеобробки. Основним напрямом роботи цього спеціалізованого підприємства буде, серед іншого, збирання, купівля, приймання, зберігання та видалення відходів, їх утилізація.

Ці два комунальних підприємства дозволять нарешті легалізувати видобуток бурштину у регіоні, створити нові робочі місця та забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів,
– зазначили депутати.

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Теги: Україна бурштин Житомир
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