На Житомирщині загинув військовий

У Житомирській області загинув військовий, який отримав поранення від час тренувань на полігоні.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу військової прокуратури Житомирського гарнізону.

Військовий загинув 16 лютого. Йому було 35 років, він служив за контрактом.

У госпіталі помер військовий, який отримав на початку цього тижня поранення під час бойових навчань на військовому полігоні у Житомирській області,

– зазначили у прокуратурі.

Повідомляється, що чоловікові-контрактнику було 35 років. Що стало причиною поранень, які в прокуратурі назвали тяжкими, невідомо.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.