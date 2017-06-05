Активісти "затопили" Нью-Йорк на знак протесту проти виходу США з кліматичної угоди: відео

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У мережі за допомогою комп'ютерної графіки затопили один із найбільших мегаполісів світу. Такою була реакція активістів на вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди і, зокрема, на слова Трампа про те, що він не вірить у глобальне потепління.
Автори каналу Claire & Max вирішили показати наслідки глобального потепління на прикладі Нью-Йорка. Вони змоделювали, як виглядатиме один із найбільших мегаполісів у світі після потопу, який спровокує танення льодовиків.
Для цього вони зняли порожні вулиці міста і затопили їх за допомогою комп’ютерної графіки.
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У відео немає фахівців експертів чи будь-яких новин. Відеоряд супроводжується музикою та іноді уривками з телевізійних та радіоновин, які стосуються глобального потепління.
Нагадаємо, 1 червня Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про вихід Сполучених Штатів з глобальної кліматичної угоди, спрямованої на зменшення парникових викидів та забруднення атмосфери задля протистояння наслідкам глобального потепління.