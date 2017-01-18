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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

На звільнення Донбасу піде 3-4 місяці, – Тука

09:17, сьогодні 72 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука

На звільнення Донбасу, яке скоріш за все почнеться восени 2017-го, піде 3-4 місяці.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, повідомляє Апостроф.

Звичайно, багато чого буде залежати від Росії. У тому, що регулярні частини російської армії залишать територію за наказом, сумнівів немає. Інша справа: скільки знадобиться часу для того, щоб їх вивести з території України разом з озброєнням,
– додав він.

За його словами, за три роки Росія завезла на Донбас дуже багато зброї і навряд чи погодиться залишити її там.

Після того, як піде регулярна армія, залишаться фактично дві складові: місцева гопота і так звані "добровольці" – козаки та інша нечисть, які понаїхали з тієї ж Росії. З моєї точки зору, товариш Путін з його компанією зовсім не жадає їх повернення на територію РФ. Тому з цими товаришами будуть проблеми. Наша місцева гопота вся розбіжиться і заляже по норах,
– додав він.

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Теги: Україна Війна на Донбасі
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