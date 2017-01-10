НАБУ анонсувало вручення підозр посадовцям "Укроборонпрому"

Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальні провадження щодо посадових осіб "Укроборонпрому" і перші підозри можуть оголосити вже в січні.
Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє Інтерфакс.
У тому числі щодо посадових осіб "Укроборонпрому". Думаю, що десь в січні по цій категорії справ будуть перші підозри, не хотів би робити точний прогноз, але десь так,
– зазначив Ситник.
Він не уточнив щодо кого проводять розслідування.
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