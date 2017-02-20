НАБУ допитало Ахметова, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України допитало українського олігарха Ріната Ахметова у справі скандальних плівок депутата Олександра Онищенка.

Про це повідомляє ресурс Realist з посиланням на джерела в НАБУ.

Зазначається, що допит було проведено 20 лютого близько 11:00 в рамках справи щодо компромату Онищенко.

Зауважимо, що Ахметова допитала як свідка.

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До слова, раніше Голова Антикорупційної Прокуратури Назар Холодницький заявив, що готовий їхати до Лондона, аби допитати народного депутата Олександра Онищенка та поставити крапку у справі щодо оприлюднених ним плівок.