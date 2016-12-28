НАБУ допитає Жванію щодо продажу місць у парламенті

Національне антикорупційне бюро допитає екс-депутата від "Партії регіонів" Давида Жванію щодо махінацій, пов'язаних з продажем місць у Верховній Раді.

Про це повідомив глава НАБУ Артем Ситник.

Жванія має дати свідчення у справі іншого нардепа Олександра Онищенка. Адже раніше Онищенко заявив, що Давид Жванія допоміг йому отримати місце в парламенті за шість мільйонів доларів.

Також через заяви Онищенка НАБУ викликало на допит нардепа Олеся Довгого.

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Самого ж депутата-втікача Олександра Онищенка в Україні звинувачують у газових махінаціях, які завдали державі збитків на понад мільярд гривень. Наразі він перебуває у розшуку.