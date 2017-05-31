09:35
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова
Випуск новин
22:46, 30 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НАБУ і САП не дозволили ГПУ закрити справу судді, якого звинувачують в хабарництві

08:39, сьогодні 175 Читать новость на русском
НАБУ і САП не дозволили закрити справу про суддю-хабарника
НАБУ і САП не дозволили закрити справу про суддю-хабарника / volyn24.com

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру одному з суддів Дзержинського районного суду міста Харкова, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ.

За версією слідства, служитель Феміди вимагав хабар у розмірі 75 тисяч гривень. За даним фактом Генпрокуратура у березні 2015 року відкрила кримінальне провадження, але складу злочину не знайшли і справу закрили.

"У травні 2016 року детективи НАБУ витребували дане кримінальне провадження у ГПУ та після вивчення визначили його перспективним. В липні цього ж року керівник САП скасував постанову про закриття справи. Проте за кілька днів потому Генеральний прокурор України скасовує постанову керівника САП про відновлення розслідування," – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом

Проте детективи НАБУ та прокурори САП наполягли на необхідності відновлення розслідування. Воно розпочалося 28 жовтня 2016 року.

Наразі судді повідомили про підозру.

Також у НАБУ зазначили, що підозрюваний є обвинуваченим і в іншому кримінальному провадженні. Його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди розміром 800 доларів. Справа слухається у Полтавському районному суді Полтавської області.

Читайте також: Новий голова Вищої Ради Правосуддя: єдиний кандидат таємного голосування

Теги: Україна САП НАБУ ГПУ Судді Корупція гроші
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
сьогодні, 09:30 Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
Настя Сукач 79
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала 481
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
30 травня, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 8797
Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
30 травня, 21:10 Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
13045
Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
30 травня, 21:00 Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
Сергій Лещенко 849
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Жорстоке вбивство журналіста-майданівця: поліція затримала підозрюваного
 11 квітня , 23:31
Від кримінальної відповідальності не звільняє: в ГПУ прокоментували відставку Гонтаревої
 10 квітня , 18:26
RespublicaFEST дає шанс молодим музикантам
 11 січня , 16:28
В Апеляційному суді Києва шукають вибухівку більше чотирьох годин
3 травня , 18:20
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук