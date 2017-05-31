НАБУ і САП не дозволили ГПУ закрити справу судді, якого звинувачують в хабарництві

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру одному з суддів Дзержинського районного суду міста Харкова, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ.

За версією слідства, служитель Феміди вимагав хабар у розмірі 75 тисяч гривень. За даним фактом Генпрокуратура у березні 2015 року відкрила кримінальне провадження, але складу злочину не знайшли і справу закрили.

"У травні 2016 року детективи НАБУ витребували дане кримінальне провадження у ГПУ та після вивчення визначили його перспективним. В липні цього ж року керівник САП скасував постанову про закриття справи. Проте за кілька днів потому Генеральний прокурор України скасовує постанову керівника САП про відновлення розслідування," – йдеться у повідомленні.

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Проте детективи НАБУ та прокурори САП наполягли на необхідності відновлення розслідування. Воно розпочалося 28 жовтня 2016 року. Наразі судді повідомили про підозру. Також у НАБУ зазначили, що підозрюваний є обвинуваченим і в іншому кримінальному провадженні. Його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди розміром 800 доларів. Справа слухається у Полтавському районному суді Полтавської області.

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