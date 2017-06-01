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НАБУ і САП зайнялись статками Сергія Льовочкіна – документ

18:55, сьогодні 112 Читать новость на русском
Сергія Льовочкіна підозрюють у незаконному збагаченні
Сергія Льовочкіна підозрюють у незаконному збагаченні / Фото із соцмереж

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро розпочали розслідування у справі про незаконне збагачення народного депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Льовчкіна.

Відповідний документ у своєму Facebook оприлюднив нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук.

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Він зазначив, що за повідомленим ним фактами відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове слідство детективами НАБУ.

Інформацію про початок розслідування щодо можливого незаконного збагачення Сергія Льовочкіна підтвердив журналістам й керівник САП Назар Холодницький, пише "Інтерфакс-Україна".

В електронній декларації за 2016 рік заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін задекларував 7 915 364 гривень доходів.

Теги: Україна Політика НАБУ гроші Розслідування Назар Холодницький Ігор Мосійчук Сергій Льовочкін САП
Джерело: 24 Канал
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