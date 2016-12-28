НАБУ має намір допитати Давида Жванію через "плівки Онищенка"

Національне антикорупційне бюро має намір викликати на допит екс-депутата Давида Жванію.

Інформацію про можливий допит оприлюднив керівник НАБУ Артем Ситник.

Більшість заяв Онищенка мають загальний характер. Зверніть увагу, як змінювалася його риторика. Спочатку він говорив, що у НАБУ стосовно нього немає жодних доказів. Коли ж він усвідомив, що докази зібрані, почалися гучні заяви. Він посилається на велику кількість плівок, які ми поки що не бачили. Є тільки один запис, і той проведений після того, як Онищенко покинув Україну. Зміст цього запису ми вивчаємо. На допит вже приходив Олесь Довгий. Плануємо почути Давида Жванію,

– заявив Артем Ситник.

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Нагадаємо, саме Давида Жванію Олександр Онищенко назвав тою особою, завдяки кому йому вдалося потрапити у парламент. За це Онищенку довелося заплатити 6 мільйонів доларів.