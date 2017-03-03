НАБУ показало, як ДФС була задіяна в "афері Онищенка": опубліковані схеми

Національне антикорупційне бюро оприлюднило схему, за якою Державна фіскальна служба виявилась причетною у розкраданні коштів під час видобування та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідні схеми з’явились на Facebook-сторінці НАБУ.

Згідно з документами, за посередництва ДФС до державного бюджету не було сплачено понад 2 мільярди гривень рентної плати.

Фіскальна служба під головуванням Насірова надавала документи на розстрочення фірмам, які були задіяні у розкраданні коштів під час видобування та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". Ця справа більше відома як "справа Онищенка".

Нагадаємо, ввечері 2 березня стало відомо, що детективи НАБУ зачитали повідомлення про підозру і затримали голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Проте згодом з’ясувалось, що він перебуває у лікарні "Феофанія" і, за словами його адвокатів, у нього стався інфаркт.



3 березня Кабмін відсторонив Насірова від виконання обов’язків голови ДФС.