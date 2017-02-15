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НАБУ проти одних відшукує докази, щодо інших замовчує, – політолог

17:53, сьогодні 213 Читать новость на русском
Антикорупційний комітет працює надто слабко
Антикорупційний комітет працює надто слабко / 24 канал

За словами політолога, колишнього народного депутата Тараса Чорновола, стосовно роботи НАБУ виникає відчуття, що бюро працює на порядок слабше, ніж очікувало суспільство. Є проблема з компетентністю керівництва, а також є відчуття політичної заангажованості.

Таку думку він висловив у коментарі сайту "24".

За його словами, ще під час проведення конкурсу на голову Антикорупційного комітету склалося враження, що на НАБУ не треба покладати великих сподівань. Як говорить Чорновіл, на фініш вийшли двоє людей – Артем Ситник і Микола Сірий, що мали сумнівні декларації.

Два успішні юристи – Сірий і Ситник, згідно їх тих декларацій, весь попередній рік жили на кілька тисяч гривень. Це називається дуже просто: стаття 212 КПК – несплата податків. Тобто ліві розрахунки з клієнтами, без проведення через банк. Це обман держави,
– зазначає експерт.

Як вважає політолог, при спостереженні за роботою НАБУ є відчуття вибірковості при розгляді справ.

"Складно сказати, чи це робиться навмисно. Але є тенденція, коли проти одних відшукують докази, а про інших замовчують. Крім того, у співробітників НАБУ дуже низька юридична грамотність, через яку вони вже не раз програвали справи в суді", – говорить Чорновіл.

За його словами, це стосується багатьох серйозних справ. Зокрема, по "чорній касі" Партії регіонів, де є багато доказового матеріалу. Однак сьогодні фактично цією справою займається лише один слідчий.

Багато розголосу було по отриманню грошей через "чорну бухгалтерію" американським політтехнологом Полом Манафортом. Але зрештою нічого не зроблено. Хоча по цій справі можна отримати реальний результат. Адже, якщо у звітах немає особистого підпису Манафорта, то можна знайти того, через кого йому ці гроші передавали, допитати їх. В його ж команді були люди, які не тільки з США приїхали, а з Росії або ж є українськими громадянами. Але справа так і не зрушила з місця,
– підкреслив Тарас Чорновіл.

Читайте також: Перший пішов: чим закінчиться справа Охендовського та "чорної каси" Партії регіонів

Теги: Україна Політика НАБУ Артем Ситник "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
Джерело: 24 канал
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