НАБУ проводить обшуки у Мартиненка, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка.
Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.
Одне з джерел видання сповістило, що обшуки проводять у будинку Мартиненка в Глібовці.
При цьому, за словами іншого співрозмовника УП, наразі триває обшуків по одному з проваджень, пов'язаних із Мартиненком.
Водночас у НАБУ інформацію про обшуки не підтвердили і не спростували.
Читайте також: Суд не зобов’язував НАБУ закривати "справу Мартиненка" – документ