НАБУ проводить обшуки у Мартиненка, – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка.

Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

Одне з джерел видання сповістило, що обшуки проводять у будинку Мартиненка в Глібовці.

При цьому, за словами іншого співрозмовника УП, наразі триває обшуків по одному з проваджень, пов'язаних із Мартиненком.

Водночас у НАБУ інформацію про обшуки не підтвердили і не спростували.

Читайте також: Суд не зобов’язував НАБУ закривати "справу Мартиненка" – документ