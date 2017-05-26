НАБУ проводить обшуки в Окружному суді Києва, – суддя

В Окружний суд Києва вранці, 26 травня, з обшуками прийшли представники Національного антикорупційного бюро.

Про це у Facebook повідомив суддя Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін.

"Суддя Євгеній Аблов пов'язує такі дії з тим, що в ОАСК розглядається дві справи проти НАБУ", – написав Санін.

Він також зявив, що суддя Аблов вчора був на допиті в НАБУ.

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