НАБУ розпочало кримінальне провадження проти депутата через брехню в е-декларації

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування трьох кримінальних проваджень за фактами декларування недостовірної інформації. Справу відкрито проти народного депутата та ще двох голів районних державних адміністрацій.

Як повідомили у НАБУ, відомості про кримінальне правопорушення стосовно народного депутата внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів інформаційно-аналітичного дослідження Управління аналітики та обробки інформації НАБУ.

Інформація стосовно подання завідомо недостовірних відомостей у декларації головою однієї з районних державних адміністрацій, а також щодо умисного неподання е-декларації іншим головою районної державної адміністрації внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяв однієї з громадських організацій.

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Досудове розслідування кримінальних проваджень відбувається за статтею 366-1 Кримінального кодексу України (Декларування недостовірної інформації), яка передбачає штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слід зазначити, що загалом НАБУ розпочало 10 кримінальних проваджень проти високопосадовців через недостовірні дані у е-деклараціях.