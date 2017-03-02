НАБУ розслідує 14 провадження щодо корупції на "Укрзалізниці"

Суму збитків від правопорушень, які розслідує НАБУ щодо корупції в "Укрзалізниці", оцінюють у 635 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на НАБУ.

Детективами Національного бюро розслідується 14 кримінальних проваджень за фактами корупції в ПАТ "Укрзалізниця", де загальні збитки держави становлять 635 млн грн, основна частина — це корупційні схеми при проведені державних закупівель,

– пояснили в НАБУ.

Також у НАБУ додали, що інформації про корупцію, яку передав їм міністр інфраструктури Володимир Омелян, недостатньо для відкриття нового кримінального провадження.

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