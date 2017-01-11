НАБУ розслідує справу проти банків, які виводили кошти на рахунки офшорних компаній

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що його відомство розпочало кримінальне провадження через незаконне виведення коштів з українських банків.

Про це він розповів в інтерв’ю 5 каналу.

У нас є кримінальне провадження, яке стосується ряду банків, які виводили кошти рефінансування за кордон через австрійські банки і в подальшому на офшорні компанії. Це провадження ми розслідуємо, але воно зараз на початковому етапі, справа доволі складна,

– заявив Артем Ситник.

Він також додав, що поки що у справі немає підозрюваних, оскільки слідчі повинні від слідкувати куди саме і як ці гроші дійшли.

Окрім того, сама справа пов’язана з чималою кількістю міжнародних правових доручень.

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