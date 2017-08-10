НАБУ створює команду з протидії корупції у галузі оборони

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У Національному Антикорупційному бюро України створили спеціальний підрозділ, який розслідуватиме випадки корупції у сфері оборони.
Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.
За словами директора НАБУ Артема Ситника зараз формується спеціальний підрозділ з роботи Бюро в оборонному секторі. Він додав, що це надзвичайно важливо в умовах війни і в умовах надзвичайно великого фінансування Міністерства оборони
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При цьому в якості успішного прикладу діяльності НАБУ у цій галузі він назвав справу Львівського бронетанкового заводу. Водночас, цю справу Ситник розгладає як "одну з перших , які напрацьовуються зараз детективами й прокурорами".
Що ж стосується нещодавніх затримань у справі проекту "Стіна", то Ситник завляє, що це "тільки перші затримання".
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