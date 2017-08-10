17:36
10 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. План втечі Путіна. Навальний вже не той
Вєсті Кремля
23:25, 9 серпня
Вєсті.UA. Рок-н-рольний заїзд Зіброва. Тореадор Педро Симоньєнос
Вєсті.UA
20:24, 9 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 16:00: ДТП у Харкові. Скандали з неякісними консервами для бійців АТО
Випуск новин
17:13, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НАБУ створює команду з протидії корупції у галузі оборони

16:04, сьогодні 122 Читать новость на русском

У Національному Антикорупційному бюро України створили спеціальний підрозділ, який розслідуватиме випадки корупції у сфері оборони.

Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.

За словами директора НАБУ Артема Ситника зараз формується спеціальний підрозділ з роботи Бюро в оборонному секторі. Він додав, що це надзвичайно важливо в умовах війни і в умовах надзвичайно великого фінансування Міністерства оборони

Читайте також: НАБУ затримало осіб, причетних до розкрадання коштів проекту "Стіна"

При цьому в якості успішного прикладу діяльності НАБУ у цій галузі він назвав справу Львівського бронетанкового заводу. Водночас, цю справу Ситник розгладає як "одну з перших , які напрацьовуються зараз детективами й прокурорами".

Що ж стосується нещодавніх затримань у справі проекту "Стіна", то Ситник завляє, що це "тільки перші затримання".

Теги: Новини України НАБУ Артем Ситник Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Доки Україна електорально розділена,
сьогодні, 17:03 Доки Україна електорально розділена, "ватні еліти" сходу міцнішають
Володимир Шередега 242
Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
сьогодні, 15:05 Иностранцы у нас превращаются в коррумпированных, так что решать проблемы нужно самостоятильно
Блог Соцмережі 418
Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
сьогодні, 14:30 Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю
Тарас Березовець 754
Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
сьогодні, 12:04 Вернуть Саакашвили: почему Порошенко раньше не замечал ошибки в декларации Саакашвили?
Юрій Бутусов 6411
сьогодні, 09:01 "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"
Дмитро Бобрицький 4313
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Який безвіз насправді: українці діляться враженнями від перетину кордону з ЄС
 11 червня , 09:48
Яких збитків завдав Добкін Україні: ГПУ ініціює експертизу
12 липня , 18:14
Зняття недоторканності з Дейдея і Довгого: комітет Ради не відхиляв подань
 5 липня , 10:39
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук