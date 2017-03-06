НАБУ відкрило провадження щодо нардепів, які "захищали" Насірова

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо народних депутатів, які перешкоджали доставці Романа Насірова у лікарню.
Про це повідомили у прес-службі НАБУ.
У НАБУ зазначили, що інцидент трапився 4 березня біля будівлі Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка м.д. Стражеска".
Щодо нардепів відкрили провадження за статтею про перешкоджання роботі правоохоронних органів.
Нагадаємо, 4 березня співробітники НАБУ доставили Насірова до "Інституту кардіології імені академіка м.д. Стражеска".