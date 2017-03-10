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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

НАБУ відкрило справу проти заступника голови СБУ

15:19, сьогодні 342 Читать новость на русском
НАБУ взялося за незаконне збагачення Демчини
НАБУ взялося за незаконне збагачення Демчини / РИА Новости Украина

НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ Павла Демчини.

Про це мовиться у повідомленні НАБУ в Facebook.

Згідно з повідомленням Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 березня внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови голови СБУ.

Підставою для реєстрації кримінального провадження, згідно зі ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, стали матеріали журналістських розслідувань,
– пояснили в НАБУ.

Там додали, що розслідувати ці факти доручено Головному підрозділу детективів НАБУ.

Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Демчина написав заяву в НАБУ з проханням зареєструвати кримінальну справу щодо нього та перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали.

Читайте також: НАБУ відкрило провадження щодо нардепів, які "захищали" Насірова

Заступник голови СБУ впевнений, що поширена про нього інформація є неправдивою,
– зазначила Гітлянська.

Теги: Україна НАБУ Розслідування Кримінал СБУ
Джерело: 24 Канал
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