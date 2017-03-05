НАБУ відповіло на заяви про поганий стан здоров'я Насірова

Наразі життю та здоров'ю відстороненого голови ДФС нічого не загрожує, відтак він може брати участь у судових засіданнях.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, яке було опубліковано на Facebook-сторінці відомства.

Попередні висновки обстеження голови ДФС комісією лікарів було отримано перед судовим засіданням. У висновку зазначалося, що підозрюваний не має гострих кардіопатологій. Доповнений висновок лікарів отримано вже після оголошення перерви у судовому засіданні та надання медичних документів з клінічної лікарні "Феофанія". У ньому йдеться про те, що під час стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах, а на час обстеження невідкладної медичної допомоги не потребував,

– наголосили представники НАБУ.

Також у Національному антикорупційному бюро підкреслили, що вони не чинили жодних перешкод для доступу адвокатів до Насірова.

Увечері 4 березня після оголошення перерви у судовому засіданні затриманого спочатку транспортували до спеціалізованого боксу лікарні швидкої медичної допомоги. Проте, після спілкування з медиками, було прийнято рішення транспортувати його за місцем проведення лікування до клінічної лікарні "Феофанія". Крім того, у залі суду поруч із підозрюваним перебували лікарі швидкої, які доправили голову ДФС з інституту ім. Стражеска на судове засідання. Наразі життю та здоров’ю голови ДФС загрози немає,

– стверджує сторона обвинувачення.

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Також у відомстві зауважили, що усі дії детективів НАБУ та прокурорів САП є обґрунтованими та відповідають чинному законодавству.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров.



Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



Уранці 5 березня засідання суду щодо колишнього головного фіскала поновилося, на якому було відмовлено адвокатам Насірова у клопотанні про перенесення засідання та долучено до справи довідки лікарів.

