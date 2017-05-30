НАБУ вирішило не відпускати Насірова за кордон

У вівторок, 30 травня, Національне антикорупційне бюро України схвалило рішення про відмову у виїзді за кордон відстороненому голові ДФС Романові Насірову.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили відстороненому голові Державної фіскальної служби в наданні дозволу на виїзд за межі України", – мовиться у повідомленні НАБУ.

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Там зазначили, що відхилене клопотання Насірова є вже другим його зверненням. Так, у квітні відсторонений голова ДФС просив детективів НАБУ дозволити йому відвідати змагання збірної України з дзюдо у Варшаві. А 25 травня до НАБУ надійшло клопотання про надання дозволу на виїзд до США. При цьому Насіров мотивував поїздку необхідністю "проходження лікування".

У разі виїзду за кордон гарантувати повернення підозрюваного в Україну не може ніщо, крім його правосвідомості. Крім того, між Україною і США не укладено угоду про екстрадицію,

– зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що відсторонений очільник ДФС Роман Насіров просив у НАБУ відпустити його на лікування до США.