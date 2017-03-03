НАБУ йде на війну – справа Насірова стане однією з найгучніших у році, – експерти

Справа глави державної фіскальної служби Романа Насірова може стати однією з найгучніших в новому році. Фактично "НАБУ йде на війну".

Про це кажуть експерти, з якими поспілкувались журналісти видання LIGA.net.

Зокрема, джерело, що володіє деталями справи, розповідає, що тепер серйозні зміни можуть відбутися у Верховній Раді.

"З потоків ДФС годувалися всі", – наголосив співрозмовник видання.

Джерела у відомстві наголошують, що таким чином НАБУ зачепило дуже багато інтересів.

"Тепер НАБУ будуть мочити з усіх боків. Занадто багато інтересів зачепили. Але докази бетонні. Це частина справи Онищенко", – розповіли LIGA.net співрозмовники в відомстві.