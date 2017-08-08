НАБУ затримало осіб, причетних до розкрадання коштів проекту "Стіна"

Детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб за фактом розтрати коштів на будівництві проекту "Стіна".

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Затримання проводили 8 серпня. Всіх затриманих наразі доправляють до Національного антикорупційного бюро у Києві для вручення письмових повідомлень про підозру.

Для з’ясування обставин вчинення злочину детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки у Києві, Київській області, Чернігові та Харкові.

Паралельно правоохоронці здійснюють оцінку зібраних доказів та вирішують питання про затримання інших осіб.