12:48
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Звільнення Насірова. Канада закликає до санкцій проти Москви
Випуск новин
11:38, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

НАБУ зацікавилось заставою за Насірова

12:22, сьогодні 253 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / "Новое время"

Національне антикорупційне бюро ініціювало перевірку законності походження грошей, які внесли як заставу за відстороненого очільника ДФС Романа Насірова.

Про це написало відомство на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що відповідний запит детективи Бюро направили до Державної служби фінансового моніторингу України.

Наразі ж Роман Насіров прибув до НАБУ на допит, щоправда відмовився розповідати, що там робитиме, оскільки "тривають слідчі дії".

Насіров, НАБУ

Крім того, він не став коментувати походження грошей, які внесли за нього як заставу.

"Походження грошей у моїй декларації", – наголосив опальний чиновник.

Читайте також: Найєм пояснив, звідки взялися 100 мільйонів для застави Насірову

Нагадаємо, увечері 16 березня Романа Насірова випустили з СІЗО і він дав перший коментар журналістам. Заставу в розмірі 100 мільйонів гривень за Насірова внесла дружина Катерина Глімбовська.

Відсторонений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".

Теги: Україна Політика Затримання Насірова гроші Роман Насіров НАБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Європейський апокаліпсис відкладено
сьогодні, 12:03 Європейський апокаліпсис відкладено
Борис Немировський 703
Я никогда не видел войну – за это часто бывает стыдно
сьогодні, 10:11 Я никогда не видел войну – за это часто бывает стыдно
Повернись живим 855
Чи втече Насіров?
сьогодні, 08:40 Чи втече Насіров?
1329
Культ обиженных: Украине пора начинать бороться за свое будущее
сьогодні, 08:08 Культ обиженных: Украине пора начинать бороться за свое будущее
Дмитро Бєлобров 3332
Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО
сьогодні, 03:34 Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО
3928
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Як можна збільшити норму споживання компослуг за субсидіями
 27 жовтня 2016 , 21:54
Повалені дерева і затоплені вулиці: страхітливі наслідки негоди в Одесі
20 вересня 2016 , 18:04
Мирний мешканець постраждав під обстрілами бойовиків по Авдіївці
 9 лютого , 17:58
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук