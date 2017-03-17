НАБУ зацікавилось заставою за Насірова

Національне антикорупційне бюро ініціювало перевірку законності походження грошей, які внесли як заставу за відстороненого очільника ДФС Романа Насірова.

Про це написало відомство на своїй сторінці у Facebook.

Зауважимо, що відповідний запит детективи Бюро направили до Державної служби фінансового моніторингу України.

Наразі ж Роман Насіров прибув до НАБУ на допит, щоправда відмовився розповідати, що там робитиме, оскільки "тривають слідчі дії".

Крім того, він не став коментувати походження грошей, які внесли за нього як заставу.

"Походження грошей у моїй декларації", – наголосив опальний чиновник.

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Нагадаємо, увечері 16 березня Романа Насірова випустили з СІЗО і він дав перший коментар журналістам. Заставу в розмірі 100 мільйонів гривень за Насірова внесла дружина Катерина Глімбовська.



Відсторонений очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".