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НАБУ завело справу на Гонтареву (Документ)

22:18, сьогодні 434 Читать новость на русском
У НАБУ є справа на Гонтареву
У НАБУ є справа на Гонтареву / Getty images

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це повідомив прокурор Генеральної прокуратури, помічник генпрокурора Владислав Куценко, додавши, що розслідування розпочато на підставі його рапорту.

Він зазначив, що, окрім Гонтаревої, НАБУ також почало розслідування проти директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна.

У рапорті я підняв питання про махінації з активами ліквідованих банків на суму близька 315,6 мільярдів гривень та про можливу причетність до таких махінацій очільниці НБУ та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
– пояснив Куценко.

Як він зазначає, йдеться йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з 415 мільярдів до 99,4 мільярдів гривень, нібито для продажу цих активів за безцінь підконтрольним суб’єктам, що, за його словами, "призводить до плачевних наслідків для економіки та до масових невиплат боргів вкладникам таких банків".

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Теги: Україна Політика Валерія Гонтарева НАБУ НБУ
Джерело: 24 Канал
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