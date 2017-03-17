НАБУ завершило розслідування у "цукровій справі"

Антикорупційні органи завершили досудове розслідування щодо осіб, яких підозрюють у розкраданні цукру зі складів "Аграрного фонду".

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

17 березня підозрюваним, серед яких є колишній заступник прокурора Київської області та ще двоє осіб, та стороні захисту надали доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

За версією слідства, у період із липня 2015 року по лютий 2016 року керівники суб’єктів господарювання за сприяння працівників органів прокуратури та Державної виконавчої служби вчинили розкрадання цукру-піску ДСБУ "Аграрний фонд" на суму 211,65 млн грн.

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